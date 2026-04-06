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Kevin Danso (links) und Tottenham schlittern immer tiefer in die Krise. 
Nach 0:3-Debakel
Danso-Klub Tottenham
taumelt dem Abstieg entgegen
Kein Sieg für Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner
Premier League
ManUtd gewinnt gegen Villa – Glasner verpasst Sieg
Erling Haaland und Manchester City spielten nur Unentschieden gegen Nottingham.
Premier League
Manchester City patzt im Titelkampf, Arsenal siegt
Marko Arnautovic
Europa League
Lille kickt Arnautovic in der Verlängerung raus
Premier League
Crystal Palace verspielt 2:0! ManCity souverän
Abubakr Barry (Austria-Torschütze)
Barry nach Austria-2:0
„Schieße nicht viele Tore, aber das war ein gutes“
Nacht mit ihrem Freund
Fußball-Schönheit liefert private Einblicke
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Premier League
Crystal Palace verspielt 2:0! ManCity souverän
Abubakr Barry (Austria-Torschütze)
Barry nach Austria-2:0
„Schieße nicht viele Tore, aber das war ein gutes“
Nacht mit ihrem Freund
Fußball-Schönheit liefert private Einblicke
Lange mussten die Bullen ums Halbfinal-Ticket zittern.
Bullen-Noten im Detail
Trotz Überzahl war es noch zum Zittern
Die Truppe von Thomas Letsch spielte stark.
„Krone“-Kolumne
Aufstieg hat man nicht bei Aston Villa verspielt
Soumaila Diabate zeigte gegen Aston Villa eine starke Leistung.
Bullen-Noten im Detail
Bärenstarker Diabate und eine gute Angriffsreihe
Am Ende mussten sich die Salzburger nach 2:0-Führung doch noch gegen Aston Villa geschlagen ...
Analyse nach Match
Bitteres Salzburg-Aus: „Wenn ich sehe, dass …“
Hängende Köpfe bei den Salzburgern ...
Bei Aston Villa
Von 2:0 auf 2:3 – Salzburg raus aus Europa League
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