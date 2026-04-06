Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Dominik Szoboszlai (ganz rechts) wird von Fans heftig kritisiert.
Nach Cup-Debakel
Fans stinksauer: „Ein
verdammt arroganter Spieler“
Erling Haaland erzielte einen Hattrick gegen den FC Liverpool.
Haaland-Hattrick
Manchester City feiert Cup-Party gegen Liverpool
Cody Gakpo soll die „Reds“ im Sommer verlassen.
Alles neu in Liverpool
Umbruch! Fünf Spieler auf Streichliste der „Reds“
Neven Subotić spielte insgesamt über acht Jahre für Borussia Dortmund, von 2008 bis Anfang 2017.
Vom Luxus zum Umdenken
BVB-Legende: „Mein Vermögen ist bald aufgebraucht“
Florian Wirtz traf im Doppelpack
WM-Testspiele
Wirtz-Wahnsinn! Deutschland gewinnt Tor-Spektakel
Kaum zu glauben, welche Summen für Michael Olise geboten werden (sollen).
Bayern gelassen, aber:
Bis zu 200 Mille? Real und Liverpool wollen Olise
Michael Olise
Englänger wollen Olise
Bayern-Abgang? Klare Bedingung von Beratern
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Florian Wirtz traf im Doppelpack
WM-Testspiele
Wirtz-Wahnsinn! Deutschland gewinnt Tor-Spektakel
Kaum zu glauben, welche Summen für Michael Olise geboten werden (sollen).
Bayern gelassen, aber:
Bis zu 200 Mille? Real und Liverpool wollen Olise
Michael Olise
Englänger wollen Olise
Bayern-Abgang? Klare Bedingung von Beratern
Mohamed Salah
Emotionales Video
„Der Tag ist gekommen!“ Salah verlässt Liverpool
Noa Lang
Galatasaray-Star
Daumen gerettet! Aber PlayStation-Verbot für Lang
Lens will das Spiel gegen PSG nicht verschieben.
Duell knapp vor CL-Hit
Lens lehnt PSG-Antrag auf Spielverschiebung ab
Jürgen Klopp hat sich seinen Frust von der Seele geredet.
Frust entlädt sich
Klopp redet sich in Rage: „Nicht einmal angerufen“
Jürgen Klopp
Klare Ansage
Aus bei Red Bull? Jürgen Klopp legt sich fest!
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf