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Hängende Köpfe, auch bei Leicester-Profi Wout Faes.
Märchen und Absturz
Vor 10 Jahren noch PL-
Meister – jetzt am Tiefpunkt
Jamie Vardy
Überraschender Wechsel
Neuer Klub für Englands Stürmer-Ikone Jamie Vardy!
Im Jahr 2025 krönte sich Mjällby AIF völlig überraschend zum schwedischen Meister.
„Keiner glaubte daran“
Warum Salzburgs Gegner nichts zu verlieren hat
Patson Daka stürmt ab jetzt für den Hamburger SV.
Neuer Stürmer ist da
Fix: HSV verpflichtet ehemaligen Salzburg-Torjäger
Enzo Maresca ist neuer Trainer von Manchester City.
Trainer präsentiert
ManCity: Er ist der Nachfolger von Pep Guardiola
Alisha Lehmann urlaubt auf Jamaika.
Höchst akrobatisch
Adrenalinjunkie Lehmann übt Backflips auf Jamaika
Sportchef Markus Katzer (li.) mit Neo-Rapidler Tonni Adamsen
Großer Wunschspieler
Rapids Knipser war mit 22 noch Fensterputzer
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Tyrner: „Dürfen nicht vom Meistertitel sprechen“
Krone Sport-News
Cup-Krimis mit Niveau ++ Zverev vor Vollendung
Folge von Donnerstag
Tut gut: Auch im Sitzen können wir uns bewegen!
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Nur noch ein Zverev-Sieg ++ Fivers fordern Krems
Enzo Maresca ist neuer Trainer von Manchester City.
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Alisha Lehmann urlaubt auf Jamaika.
Höchst akrobatisch
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