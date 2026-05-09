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Englands Teamchef Thomas Tuchel
„Bei allem Respekt“
„Unfassbar“: England-Ikonen
kritisieren Tuchel scharf
Mesut Özil
Hier im Video:
Böse Özil-Panne mitten in der 140-Kilo-Challenge
Laura Wienroither
Ohne Einsatz, aber ...
Wienroither ist mit ManCity englischer Meister
Konrad Laimer (Mitte) und Co. konnten es nicht fassen.
Titeltraum geplatzt
„Skandal!“ Deutsche schimpfen nach Bayerns Aus
Während PSG über den Finaleinzug jubelt, ist der Frust und die Enttäuschung bei Manuel Neuer und ...
Erneut im CL-Finale
PSG jubelt und stürzt Bayern ins Tal der Tränen
Während Arsenal den Finaleinzug bejubelte, war der Frust bei Atletico groß.
Champions League
Entsetzen nach Halbfinale: „UEFA muss eingreifen!“
Diego Simeone sorgte mit einer Szene kurz vor Ende der Partie für Aufregung. 
Kurz vor Abpfiff
Kein Unbekannter! Aufregung um Simeone-Szene
Videos
Niko Kovac
BVB-Coach sieht ein
Kovac: „Die Bayern sind sehr viel besser als wir“
Folge von Samstag
Bewegung als Energie- und Gute-Laune-Lieferant!
Mesut Özil
Hier im Video:
Böse Özil-Panne mitten in der 140-Kilo-Challenge
Folge von Freitag
Gemeinsam körperlich und mental im Gleichgewicht
Während PSG über den Finaleinzug jubelt, ist der Frust und die Enttäuschung bei Manuel Neuer und ...
Erneut im CL-Finale
PSG jubelt und stürzt Bayern ins Tal der Tränen
Während Arsenal den Finaleinzug bejubelte, war der Frust bei Atletico groß.
Champions League
Entsetzen nach Halbfinale: „UEFA muss eingreifen!“
Diego Simeone sorgte mit einer Szene kurz vor Ende der Partie für Aufregung. 
Kurz vor Abpfiff
Kein Unbekannter! Aufregung um Simeone-Szene
Mikel Arteta
Heroischer Finaleinzug
Arsenal-Coach: „Wir haben Geschichte geschrieben“
Schiedsrichter Daniel Siebert hat sich mit einigen Entscheidungen die Wut der spanischen Medien ...
Reaktionen zu CL-Match
Frust nach Pleite: Spanier gehen auf Schiri los
Antoine Griezmann und Atletico Madrid haben den Einzug ins Champions-League-Finale verpasst.
„Er fiel sehr leicht“
Strittige Szene! Wurde Atletico Elfer gestohlen?
Der Treffer von Bukayo Saka entschied die Partie.
Atletico am Boden
Nach 20 Jahren! Arsenal steht wieder im CL-Finale
Marc Guehi (l.) musste getröstet werden. 
Folgenschwerer Patzer
Entscheidet dieser Fehlpass die Premier League?
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