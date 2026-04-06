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Oscar (l.) hier mit Neymar
Mit 34 ist Schluss
Herzprobleme! Ex-Brasilien-
Teamspieler beendet Karriere
Dominic Thiem war zu Besuch beim FC Chelsea.
„Schön, ihn zu sehen“
Schauen Sie, welcher Tennis-Held Chelsea besucht!
Enzo Fernandez fehlt im FA-Cup-Spiel am Samstag.
Wirbel um Fernandez
„Völlig unfair“: Berater ledert gegen FC Chelsea
Enzo Fernández
„Das geht zu weit“
Chelsea suspendiert 120-Millionen-Star wegen Real
Beim FC Chelsea gibt man das Geld offenbar mit vollen Händen aus ...
ManCity „überholt“
Rekordjahresverlust von 300 Mio. Euro für Chelsea
Bayern-Sportdirektor Christoph Freund
Will im Sommer weg
Wildes Gerücht: Jagt der FC Bayern 150-Mio.-Mann?
Lens will das Spiel gegen PSG nicht verschieben.
Duell knapp vor CL-Hit
Lens lehnt PSG-Antrag auf Spielverschiebung ab
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Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
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Bei Brighton bejubelt man den knappen Sieg gegen Liverpool ...
Premier League
Liverpool kassiert in Brighton 10. Saisonpleite!
PSG-Coach Luis Enrique
Unangenehmer Gegner
Titelverteidiger PSG ist „immer unberechenbar“!
PSG ließ Chelsea keine Chance.
Champions League
Chelsea kassiert gegen PSG die nächste Abreibung
CL-Viertelfinale fix
Arsenal lässt gegen Leverkusen nichts anbrennen
Wie sieht die Zukunft von David Alaba bei Real Madrid aus?
Kaderumbruch im Sommer
Mit David Alaba? Die Streichliste von Real Madrid!
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