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Bei Brighton bejubelt man den knappen Sieg gegen Liverpool ...
Premier League
Liverpool kassiert in Brighton
bereits 10. Saisonniederlage!
Viktor Gyökeres bejubelt den Treffer zum späten 1:0 gegen Everton
Premier League
Last-Minute-Tore bescheren Arsenal doch noch Sieg!
Torschütze Benjamin Sesko schreit seine Freude heraus.
Premier League
Joker Sesko schießt Manchester United zum Sieg
Die Spurs unterlagen im Heimspiel gegen Newcastle
Auch Chelsea stolpert
Tottenham kassiert den nächsten Rückschlag
Li Tie (links) spielte einst für das chinesische Fußball-Nationalteam und wurde nun wegen ...
Er war auch Teamchef
Ex-Kicker lebenslänglich vom Fußball verbannt
Der senegalesische Ex-Salzburger Sadio Mané darf sich über das Weiterkommen beim Africa Cup ...
Africa Cup
Senegal bezwingt Mali und steht im Halbfinale!
Premier League
Pleite für Crystal Palace, Liverpool verpasst Sieg
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Li Tie (links) spielte einst für das chinesische Fußball-Nationalteam und wurde nun wegen ...
Er war auch Teamchef
Ex-Kicker lebenslänglich vom Fußball verbannt
Der senegalesische Ex-Salzburger Sadio Mané darf sich über das Weiterkommen beim Africa Cup ...
Africa Cup
Senegal bezwingt Mali und steht im Halbfinale!
Premier League
Pleite für Crystal Palace, Liverpool verpasst Sieg
Viktor Gyökeres
Premier League
Arsenal holt sich die Tabellenführung zurück
Idrissa Gueye (li.) verpasst Michael Keane eine Ohrfeige.
Watschn in England
Mitspieler geschlagen: Jetzt spricht Rotsünder
Kiernan Dewsbury-Hall erzielte das einzige Tor des Abends.
Dummer Platzverweis
Frühe Rote Karte, aber Everton bezwingt ManUnited
Idrissa Gueye (l.) ging auf seinen eigenen Teamkollegen los.
Nach 13 Minuten
Everton-Profi ohrfeigt Mitspieler und sieht Rot
Manchester United traf spät in der Nachspielzeit zum Ausgleich gegen Tottenham.
Last-Minute-Drama
Manchester United rettet Punkt gegen Tottenham
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