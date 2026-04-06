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Schalke-Trainer Miron Muslic
Italiener spekulieren
Holt Trainer Miron Muslic
Milan-Stürmer nach Schalke?
Kevin Danso (links) und Tottenham schlittern immer tiefer in die Krise. 
Nach 0:3-Debakel
Danso-Klub Tottenham taumelt dem Abstieg entgegen
Konsequenzen für den FC Chelsea.
Aus Abramovich-Zeit
Transfersperre und Millionen-Strafe für Chelsea!
Eine unschöne Szene: Erling Haaland trifft Konstantinos Mavropanos voll im Gesicht.
Schmerzhaft!
Der erste Volltreffer, den Haaland nicht wollte
Florian Wirtz kämpft mit Rückenproblemen. 
Fehlt weiterhin
Wirtz verletzt! Liverpool-Trainer Slot gibt Update
Bei Chelseas 3:2-Erfolg Ende Jänner lieferten sich die Profis in der Nachspielzeit eine ...
Nach Massenrangelei:
Hohe Geldstrafen für Chelsea und West Ham United
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Florian Wirtz kämpft mit Rückenproblemen. 
Fehlt weiterhin
Wirtz verletzt! Liverpool-Trainer Slot gibt Update
Bei Chelseas 3:2-Erfolg Ende Jänner lieferten sich die Profis in der Nachspielzeit eine ...
Nach Massenrangelei:
Hohe Geldstrafen für Chelsea und West Ham United
Torschütze Benjamin Sesko schreit seine Freude heraus.
Premier League
Joker Sesko schießt Manchester United zum Sieg
Die Spurs unterlagen im Heimspiel gegen Newcastle
Auch Chelsea stolpert
Tottenham kassiert den nächsten Rückschlag
Niclas Füllkrug kickt ab sofort in Mailand.
Abschied aus England
Offiziell: Niclas Füllkrug hat einen neuen Verein
Niclas Füllkrug
Deutsche berichten:
Füllkrug wechselt wegen WM zu Italiens Spitzenklub
Erling Haaland traf doppelt und lieferte einen Assist.
Premier League
Haaland schießt Manchester City an die Spitze
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