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Inter Miami trainierte bereits im neuen Nu Stadium.
Milliarden-Stadion fertig
Beckham meldet sich aus
Messis neuem „Wohnzimmer“
Barca-Präsident Joan Laporta
„Es ist schockierend“
Barca-Boss fuchsteufelswild und attackiert FIFA
England-Trainer Thomas Tuchel (rechts) konnte seinen Augen nicht trauen.
Wirbel um Schiri
Zweimal Gelb für Spieler, aber kein Platzverweis?
Wohin zieht es Oliver Glasner im Sommer?
Im Sommer
Absage von Top-Klub? Diese Optionen hat Glasner
Die Torschützinnen Pernille Harder und Momoko Tanikawa.
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Bayern siegen auch ohne ÖFB-Trio bei ManUnited 3:2
Mohamed Salah
Emotionales Video
„Der Tag ist gekommen!“ Salah verlässt Liverpool
Kein Sieg für Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner
Premier League
ManUtd gewinnt gegen Villa – Glasner verpasst Sieg
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Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Die Torschützinnen Pernille Harder und Momoko Tanikawa.
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Oliver Glasner
Geldstrafe inklusive
Geblitzt! Glasner muss den Führerschein abgeben
Jack Fletcher wurde für sechs Spiele gesperrt.
Verband greift durch
Homophobe Beleidigung! ManUnited-Juwel gesperrt
Rio Ferdinand (rechts) hat über seine bisherigen Eindrücke gesprochen. 
Familie im „Bunker“
„Gruselige Nacht!“ England-Legende bangt in Dubai
Manchester United drehte die Partie gegen Oliver Glasners Crystal Palace.
Premier League
Manchester United dreht Partie gegen Glasner-Elf
Torschütze Benjamin Sesko schreit seine Freude heraus.
Premier League
Joker Sesko schießt Manchester United zum Sieg
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