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Arsenal kämpft um die englische Fußball-Meisterschaft.
Premier-League-Ticker
Titelkampf! Arsenal gegen Burnley, LIVE ab 21 Uhr
Jubel bei den  „Citizens“. 
1:0 gegen Chelsea
Manchester City gewinnt FA-Cup – Triple-Traum lebt
Voller Kalender für Pep Guaridola und Manchester City
Morgen FA-Cup-Finale
„Absolut gar nicht trainiert“: City im Zeitstress
Erling Haaland schoss Norwegen zur ersten WM seit 1998
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WM-Teams, Gruppe I
Goldene Generation geht als Geheimtipp auf Torjagd
Federico Valverde, zuletzt bei Real Madrid Teamkollege von ÖFB-Kapitän David Alaba, ist der ...
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WM-Teams, Gruppe H
Dank des „Verrückten“ einer der Geheimfavoriten
Langzeit-Präsident Florentino Perez hat noch nicht genug von Real Madrid.
Real-Boss Perez:
Haaland? Mourinho? „Haben immer die Besten geholt“
Belgiens Offensivstars De Bruyne (li.) und Lukaku.
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WM-Teams, Gruppe G
„Ich fürchte, es fehlt uns an defensiver Qualität“
Videos
Folge von Sonntag
Kraft sammeln für die neue Woche – mit Bewegung
Christian Ilzer
CL-Ticket verpasst
Christian Ilzer: 0:4-Pleite „eine gute Botschaft“
Folge von Samstag
Mit Philipp in ein aktives Wochenende starten
Kylian Mbappe wurde bei seiner Einwechslung ausgepfiffen.
Es kriselt in Madrid
Fans ratlos: „Reals Absturz muss studiert werden“
Federico Valverde, zuletzt bei Real Madrid Teamkollege von ÖFB-Kapitän David Alaba, ist der ...
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WM-Teams, Gruppe H
Dank des „Verrückten“ einer der Geheimfavoriten
Langzeit-Präsident Florentino Perez hat noch nicht genug von Real Madrid.
Real-Boss Perez:
Haaland? Mourinho? „Haben immer die Besten geholt“
Belgiens Offensivstars De Bruyne (li.) und Lukaku.
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WM-Teams, Gruppe G
„Ich fürchte, es fehlt uns an defensiver Qualität“
Manchester City jubelt.
Premier League
Sieg gegen Glasner! ManCity bleibt im Titelrennen
Oliver Glasner
Packender Titelkampf
„Unsinn!“ Oliver Glasner steht in England im Fokus
In dieser Szene wurde auf Foulspiel an Arsenal-Keeper David Raya entschieden.
Legende außer sich
„Verrückt!“ Aufregung nach VAR-Drama im Titelkampf
Salzburg-Trainer Daniel Beichler
Zu Gast beim LASK
Für Salzburg steht mehr als Titel auf dem Spiel
Erling Haaland und Co. ließen gegen Brentford nichts anbrennen.
Premier League
Titelkampf: Manchester City bleibt an Arsenal dran
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