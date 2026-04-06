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Jonathan David
WM-Vorbereitung
Kanada verhindert Pleite
dank Elfer-Doppelpack
Antoine Semenyo (links) erzielte den Siegestreffer für Manchester City. 
Premier League
Manchester City holt wichtigen Sieg im Titelrennen
Die Spurs unterlagen im Heimspiel gegen Newcastle
Auch Chelsea stolpert
Tottenham kassiert den nächsten Rückschlag
Premier League
4:0 – Leader Arsenal hat gegen Leeds wenig Mühe
Romano Schmid
15 Millionen Ablöse
ÖFB-Kicker Schmid vor Wechsel in Premier League
Ruben Amorim muss seinen Posten in Manchester räumen.
Kommt jetzt Glasner?
Knalleffekt: Manchester United wirft Amorim raus!
Das Spiel zwischen Leeds United und Manchester United wurde von einem Notfall überschattet. 
England-Klub trauert
Premier-League-Drama: Fan verstirbt nach Notfall
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Romano Schmid
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ÖFB-Kicker Schmid vor Wechsel in Premier League
Ruben Amorim muss seinen Posten in Manchester räumen.
Kommt jetzt Glasner?
Knalleffekt: Manchester United wirft Amorim raus!
Das Spiel zwischen Leeds United und Manchester United wurde von einem Notfall überschattet. 
England-Klub trauert
Premier-League-Drama: Fan verstirbt nach Notfall
Viktor Gyökeres
Premier League
Arsenal holt sich die Tabellenführung zurück
Oliver Glasner im Gespräch mit seinen Spielern
Nun wartet Extrarunde
Glasner: „Wäre einfach unverantwortlich gewesen!“
Arne Slot und Mohamed Salah: ziemlich beste Feinde?
Legende ledert
„Salah? Er hat den Verstand eines Maikäfers“
Liverpool-Star Mohamed Salah (Mitte) sorgt vor dem Champions-League-Spiel in Mailand für viel ...
Unruhe in Liverpool
Star-Abgang? „Was er getan hat, ist eine Schande!“
Mohamed Salah hat beim FC Liverpool derzeit einen schweren Stand.
Nach Frust-Interview
Ärger um Salah: Liverpool zieht Konsequenzen!
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