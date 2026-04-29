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Spielt Xaver Schlager (2. von rechts) schon bald in der Premier League? 
Abschied aus Leipzig
Folgt ÖFB-Legionär seinem Ex-
Coach in die Premier League?
Sowohl Ralf Rangnick als auch Oliver Glasner (rechts) waren ein Thema beim FC Bayern. 
Klartext von Eberl
Rangnick, Glasner? „Kein Geheimnis mehr, dass …“
Seit September kickt Nicolas Jackson für den FC Bayern. 
„Wir werden ...“
Jetzt fix: Eberl verkündet Jackson-Entscheidung
So freut sich Ridle Baku über seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 für RB Leipzig …
Deutsche Bundesliga
RB Leipzig fertigt Union Berlin mit 3:1 ab!
Marco Rose
Nach einem Jahr Pause
England ruft! Neuer Job für Ex-Salzburger Rose
Uli Hoeneß
„Betteln“ am Tegernsee
Hoeneß: Kompany wollte Xavi und bekam Apfelkuchen
Deutsche Bundesliga
Leipzig siegt und stürmt Richtung Champions League
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Potapova im Halbfinale ++ Raptors vor Spiel fünf
Anastasia Potapova steht im Halbfinale von Madrid. In der Weltrangliste steht die gebürtige ...
Potapova im Aufwind
„Es ist möglich, dass sie die Top 20 noch knackt“
Folge von Mittwoch
Hier begeistert Philipp eine ganze Volksschule!
Willem-II-Ass Behounek
243 Tage ohne Sieg! „Da bleibt man nicht gesund!“
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Deutsche Bundesliga
Leipzig siegt und stürmt Richtung Champions League
Max Eberl (links) und Christoph Freund erleben derzeit sportliche Glanzzeiten in München. Doch ...
Unruhe bei den Bayern?
„Zwangsehe“ mit Eberl? Jetzt reagiert Freund
Christoph Baumgartner und seine Teamkollegen dürfen auf spezielle Kissen zurückgreifen. 
Baumgartner und Co.
Besonderer RB-Trick: Schlafend zum Erfolg?
Ein Patzer von Manuel Neuer sorgte für das 1:0 für Real.
Sekunden nach Anpfiff
„Schweineball“: Neuer erklärt seinen Aussetzer
Güler beschwerte sich lautstark bei Schiedsrichter Vincic.
Zwei Tore, dann Eklat
Nach Abpfiff brannten ihm die Sicherungen durch
Lois Openda (li.) jubelt mit Xaver Schlager
Nur zwei Tore
Kaufoption gezogen: Millionenregen für RB Leipzig
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