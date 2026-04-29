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Emotionale Momente am Samstag in Augsburg.
Fans skandieren Namen
Emotionales Manninger-Gedenken in Augsburg
Von September 2023 bis Juni 2025 war Sandro Wagner Co-Trainer der deutschen ...
Überraschende Aussage
„Ganz ehrlich“: Wagner spricht über Aus beim DFB
Michael Gregoritsch weiß auch als Quizmaster zu überzeugen. 
„Deutscheste Deutsche“
„Genial!“ ÖFB-Legionär begeistert als „Quizmaster“
Trotz 2:0-Führung
Tor von Gregoritsch reicht gegen Hoffenheim nicht
Michael Gregoritsch
Foul zurückgewiesen
Fairplay-Szene des Tages von ÖFB-Star Gregoritsch!
Message, Macht, Medien
WM-Finale? Gregoritsch: „Selbstverständlich“
Georg Weber:
„Gregoritsch hat den Wahrheitsbeweis geliefert“
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Potapova im Halbfinale ++ Raptors vor Spiel fünf
Anastasia Potapova steht im Halbfinale von Madrid. In der Weltrangliste steht die gebürtige ...
Potapova im Aufwind
„Es ist möglich, dass sie die Top 20 noch knackt“
Folge von Mittwoch
Hier begeistert Philipp eine ganze Volksschule!
Willem-II-Ass Behounek
243 Tage ohne Sieg! „Da bleibt man nicht gesund!“
Michael Gregoritsch
Foul zurückgewiesen
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WM-Finale? Gregoritsch: „Selbstverständlich“
Georg Weber:
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Fußballer des Jahres
Baumgartner: „Der schönste Tag in meinem Leben“
Paul Wanner und Carney Chukwuemeka.
„Ein Traum-Einstand“
Neo-Österreicher begeistern Fans schon beim Debüt
Große Freude bei den Österreichern – nach einem 5:1-Sieg kein Wunder …
Gegen Ghana souverän
5:1! Österreich gelingt Traumstart in das WM-Jahr
Ralf Rangnick
Spieler nicht gefragt
Rangnick spricht über Vertragsverlängerung mit ÖFB
Der SK Rapid hat einen neuen Ausstatter.
Puma hat ausgedient
Aus Japan! SK Rapid präsentiert neuen Ausrüster
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