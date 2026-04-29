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Jubel bei Hoffenheim
Deutsche Bundesliga
Hoffenheim bleibt mit Sieg
gegen HSV im CL-Rennen
Sportboss Andreas Schicker macht auch in Hoffenheim einen Top-Job
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Hoffenheims Schicker:
„Wollen eine Sprungschanze für junge Spieler sein“
Der Jubel bei Puch bei Weiz war groß
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Spiel der Runde
Ilzers Erben trumpfen im Krimi um den Aufstieg auf
Deutsche Bundesliga
Leipzig siegt und stürmt Richtung Champions League
Patrick Wimmer erzielte ein Traumtor.
Deutsche Bundesliga
Wolfsburg feiert Wimmer, Bayern praktisch Meister
Die Freiburger „Eurofighter“
Europa League
Halbfinale! Freiburg schießt Celta gesamt 6:1 ab
Fritz Grampelhuber.
ÖFB-Teamkoch
„Burschen! Das soll kein Schnitzelbuch werden …“
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Potapova im Halbfinale ++ Raptors vor Spiel fünf
Anastasia Potapova steht im Halbfinale von Madrid. In der Weltrangliste steht die gebürtige ...
Potapova im Aufwind
„Es ist möglich, dass sie die Top 20 noch knackt“
Folge von Mittwoch
Hier begeistert Philipp eine ganze Volksschule!
Willem-II-Ass Behounek
243 Tage ohne Sieg! „Da bleibt man nicht gesund!“
Patrick Wimmer erzielte ein Traumtor.
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Christian Ilzer
Start war nicht gut
Ilzer verrät: „Er war immer ein Vorbild für mich!“
Konstantin Aleksa
Geldregen für Violette
Austria-Youngster wechselt in deutsche Bundesliga
Trotz 2:0-Führung
Tor von Gregoritsch reicht gegen Hoffenheim nicht
Florian Grillitsch
Europa League
Grillitsch glänzt mit Zaubertor gegen Betis
Beinahe hätte der FC Bayern beim SC Freiburg Punkte liegen gelassen – aber nur beinahe ...
Mit 100. Saisontor
3:2 nach 0:2! Bayern dreht irre Partie in Freiburg
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