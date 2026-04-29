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Raphael Guerreiro verletzte sich im Spiel gegen Mainz.
Fehlt gegen PSG
Vor CL-Hit: Neuer Name
auf Bayerns Verletztenliste
Jamal Musiala jubelt über den Bayern-Sieg gegen Mainz 05.
Eine Halbzeit reicht
Von 0:3 auf 4:3! Bayern zeigen Mainz Grenzen auf
Oliver Glasner hat es mit Crystal Palace geschafft: Man steht im Halbfinale der Conference ...
CoL-Halbfinale fixiert
Glasner-Märchen mit Crystal Palace geht weiter!
Philipp Lienhart (Mitte) war am Tor der Freiburg beteiligt.
Deutsche Bundesliga
Freiburg siegt dank Lienharts Kopfballstärke
Didi Constantini wenige Jahre vor seinem Tod (links) und als ÖFB-Teamchef bei einem Spiel ...
Im Juni in Tirol
Erstes Gedenkturnier zu Ehren von Didi Constantini
ÖFB-Legionär Stefan Posch traf sehenswert für Mainz 05.
Posch-Traumtor
Glasner-Elf und Mainz 05 voll auf Halbfinal-Kurs
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Krone Sport-News
Potapova im Halbfinale ++ Raptors vor Spiel fünf
Anastasia Potapova steht im Halbfinale von Madrid. In der Weltrangliste steht die gebürtige ...
Potapova im Aufwind
„Es ist möglich, dass sie die Top 20 noch knackt“
Folge von Mittwoch
Hier begeistert Philipp eine ganze Volksschule!
Willem-II-Ass Behounek
243 Tage ohne Sieg! „Da bleibt man nicht gesund!“
Philipp Lienhart (Mitte) war am Tor der Freiburg beteiligt.
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Freiburg siegt dank Lienharts Kopfballstärke
Didi Constantini wenige Jahre vor seinem Tod (links) und als ÖFB-Teamchef bei einem Spiel ...
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Erstes Gedenkturnier zu Ehren von Didi Constantini
ÖFB-Legionär Stefan Posch traf sehenswert für Mainz 05.
Posch-Traumtor
Glasner-Elf und Mainz 05 voll auf Halbfinal-Kurs
Beinahe hätte der FC Bayern beim SC Freiburg Punkte liegen gelassen – aber nur beinahe ...
Mit 100. Saisontor
3:2 nach 0:2! Bayern dreht irre Partie in Freiburg
Für Stefan Posch (li.) und seine Mainzer hat es gegen Eintracht Frankfurt einen späten 2:1-Sieg ...
Deutsche Bundesliga
Last-Minute-Tor beschert Mainz 2:1 gegen Frankfurt
Oliver Glasner mit Matchwinner Ismaila Sarr.
Conference League
Glasners Palace zittert sich weiter, Posch trifft
Mainz-Verteidiger Phillipp Mwene
Deutsche Bundesliga
Auswärts-2:0! Mainz gewinnt bei Werder Bremen
Oliver Glasner
Conference League
Crystal Palace stolpert erneut über Larnaka
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