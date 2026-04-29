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Werder Bremen holt gegen Stuttgart einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.
Deutsche Bundesliga
Bremen holt wichtigen
Punkt im Abstiegskampf
Kaum vorstellbar, dass Vincent Kompanys Ansprachen einschläfernd sind ...
Zu lange unterwegs
Bayern: Spieler schlief bei Kompany-Ansprache ein
Patrick Wimmer erzielte ein Traumtor.
Deutsche Bundesliga
Wolfsburg feiert Wimmer, Bayern praktisch Meister
HSV-Fans warfen Leuchtraketen in Richtung der gegnerischen Anhänger.
Moderatoren in Gefahr
Pyro-Eklat in Bremen: TV-Übertragung unterbrochen
Marco Friedl sah wegen einer Notbremse Rot.
Friedl flog vom Platz
Köln gewinnt Kellerduell gegen Werder Bremen
Trotz 2:0-Führung
Tor von Gregoritsch reicht gegen Hoffenheim nicht
Mitchell Weiser sorgte mit einem Interview für Unruhe.
Gefiel Klub gar nicht
Werder zieht nach Wirbel-Interview Konsequenzen
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Potapova im Halbfinale ++ Raptors vor Spiel fünf
Anastasia Potapova steht im Halbfinale von Madrid. In der Weltrangliste steht die gebürtige ...
Potapova im Aufwind
„Es ist möglich, dass sie die Top 20 noch knackt“
Folge von Mittwoch
Hier begeistert Philipp eine ganze Volksschule!
Willem-II-Ass Behounek
243 Tage ohne Sieg! „Da bleibt man nicht gesund!“
Marco Friedl sah wegen einer Notbremse Rot.
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Werder zieht nach Wirbel-Interview Konsequenzen
Beinahe hätte der FC Bayern beim SC Freiburg Punkte liegen gelassen – aber nur beinahe ...
Mit 100. Saisontor
3:2 nach 0:2! Bayern dreht irre Partie in Freiburg
Martin Harnik findet deutliche Worte über den Fitnesszustand von Victor Boniface.
Harnik kritisiert
Boniface? „Er hat fit und fett verwechselt“
Werder-Stürmer Victor Boniface beim Training mit deutlichem Übergewicht.
„Muss daran arbeiten“
Rückkehr mit Übergewicht! Wirbel um Boniface
Hat noch viel vor: Kosakiewic (re.).
St. Johann-Talent
Auf den Spuren von Werder-Bremen-Spieler Grüll
ÖFB-Spieler Romano Schmid freut sich auf den Konkurrenzkampf mit den „Neuzugängen“.
Stammplatz in Gefahr?
Schmid freut sich über neue Konkurrenz im ÖFB-Team
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