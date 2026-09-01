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Michael Gregoritsch traf gegen Schalke zum zwischenzeitlichen 1:0.
Nach Duell in Bundesliga
Miron Muslic mahnt Schalke,
Gregoritsch jagt Torrekord
Michael Gregoritsch
Deutsche Bundesliga
Gregoritsch trifft bei Augsburg-Sieg gegen Schalke
ÖFB-Legionär Junior Adamu traf für Schalke in der Verlängerung.
DFB-Pokal
ÖFB-Stürmer trifft: Schalke siegt in Verlängerung
Oliver Glasner und Co. sind bereit für die neue Saison in den europäischen Top-Ligen. 
Nicht nur Glasner
Österreichs Trainer-Legionäre auf dem Prüfstand
Ärger für Dejan Ljubičić und Co.: Schalke 04 drohen für die nahe Zukunft Punkteabzüge, wenn man ...
Schwierige Situation
Kapital-Ärger! Österreicher-Klub droht Punkteabzug
Seit Anfang 2025 steht Loris Karius bei Schalke 04 unter Vertrag.
Brauchte Polizeischutz
Karius verrät: Sogar Familie erhielt Morddrohungen
Christopher Olivier (l.) wechselt vom VfB Stuttgart nach Dänemark zu Bröndby IF.
Transfer bestätigt
Patrick Pentz bekommt ÖFB-Verstärkung bei Bröndby
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Philipp bringt euch heute ordentlich ins Wackeln
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Schalke 04, der Klub von Trainer Miron Muslic, wird Jesper Lindström doch nicht verpflichten.
War doch alles anders?
Wechsel geplatzt: Klub erhebt schwere Vorwürfe!
Schalke-Trainer Miron Muslic
Spieler war schon da
Schalke stinksauer: Wechsel doch noch geplatzt
Miron Muslic war mit dem 2:0-Testsieg von Schalke zufrieden.
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Schalke 04 in Tirol
Das Wappen allein bringt Miron Muslic den Druck
Maximilian Wöber
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Offiziell! Wöber wechselt zu Bundesliga-Aufsteiger
Maximilian Wöber
Aufsteiger ruft
Maximilian Wöber vor Wechsel zu deutschem Kultklub
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