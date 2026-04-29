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Robert Hartmann pfiff das Derby zwischen dem FC Köln und Bayer Leverkusen.
Hamann über Schiri:
„Hat‘s wirklich geschafft, dass
ich erstmals sprachlos bin“
Jamal Musiala jubelt über den Bayern-Sieg gegen Mainz 05.
Eine Halbzeit reicht
Von 0:3 auf 4:3! Bayern zeigen Mainz Grenzen auf
Salzburg-Trainer Daniel Beichler.
Trainer Beichler:
„Gibt Spieler, die am Platz stehen müssen“
Konrad Laimer (l.) im Zweikampf mit Nathan Tella
Fans schlagen Alarm:
„Der deutsche Profifußball hat ein fettes Problem“
Auf Harry Kane ist aus Sicht des FC Bayern wieder einmal Verlass gewesen ...
Deutscher Pokal
Bayern nimmt Hürde Leverkusen und steht im Finale
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Deal für Bayern-Coach
Kompany: „Dann habe ich keine Familie mehr“
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Legende Luis Figo zerlegt Real Madrid
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Potapova im Halbfinale ++ Raptors vor Spiel fünf
Anastasia Potapova steht im Halbfinale von Madrid. In der Weltrangliste steht die gebürtige ...
Potapova im Aufwind
„Es ist möglich, dass sie die Top 20 noch knackt“
Folge von Mittwoch
Hier begeistert Philipp eine ganze Volksschule!
Willem-II-Ass Behounek
243 Tage ohne Sieg! „Da bleibt man nicht gesund!“
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Nico Schlotterbeck (rechts, im Duell mit Leverkusens Christian Kofane) hat beim BVB derzeit ...
Den eigenen Kapitän
Warum Dortmund-Fans Schlotterbeck auspfiffen
Robert Andrich erzielte das Goldtor.
Deutsche Bundesliga
Leverkusen gewinnt Schlager, Wolfsburg am Abgrund
Christoph Freund
Transfer-News
Bayerns Freund äußert sich zu Guerreiro und Kofane
Beinahe hätte der FC Bayern beim SC Freiburg Punkte liegen gelassen – aber nur beinahe ...
Mit 100. Saisontor
3:2 nach 0:2! Bayern dreht irre Partie in Freiburg
Martin Harnik findet deutliche Worte über den Fitnesszustand von Victor Boniface.
Harnik kritisiert
Boniface? „Er hat fit und fett verwechselt“
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