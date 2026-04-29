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Dortmund fixiert im 1000.
Heimspiel das CL-Ticket
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RB Leipzig fertigt Union Berlin mit 3:1 ab!
Wird sich Miron Muslic von seinem Bart trennen müssen?
Ljubicic warnt:
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Lange Zeit hat es bei VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund nicht nach einem Sieger ausgesehen ...
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Dortmund besiegt Stuttgart dank spätem Turbo-Boost
Neven Subotić spielte insgesamt über acht Jahre für Borussia Dortmund, von 2008 bis Anfang 2017.
Vom Luxus zum Umdenken
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