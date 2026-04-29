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Emotionale Momente am Samstag in Augsburg.
Fans skandieren Namen
Emotionales Manninger-Gedenken in Augsburg
Freiburgs Siegtor-Schütze Maximilian Egeestein
Deutsche Bundesliga
Freiburgs „Eurofighter“ besiegen auch Heidenheim!
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Leipzig siegt und stürmt Richtung Champions League
Christian Ilzer
Start war nicht gut
Ilzer verrät: „Er war immer ein Vorbild für mich!“
Philipp Lienhart (Mitte) war am Tor der Freiburg beteiligt.
Deutsche Bundesliga
Freiburg siegt dank Lienharts Kopfballstärke
Robert Andrich erzielte das Goldtor.
Deutsche Bundesliga
Leverkusen gewinnt Schlager, Wolfsburg am Abgrund
Ein 87-jähriger Frankfurt-Fan verstarb nach dem Spiel.
Frankfurt trauert
87-jähriger Fan verstirbt nach Bundesliga-Spiel
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Potapova im Halbfinale ++ Raptors vor Spiel fünf
Anastasia Potapova steht im Halbfinale von Madrid. In der Weltrangliste steht die gebürtige ...
Potapova im Aufwind
„Es ist möglich, dass sie die Top 20 noch knackt“
Folge von Mittwoch
Hier begeistert Philipp eine ganze Volksschule!
Willem-II-Ass Behounek
243 Tage ohne Sieg! „Da bleibt man nicht gesund!“
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Sieger? Nein, hat’s nicht gegeben bei Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln ...
Deutsche Bundesliga
Frankfurt verspielt 2:0-Führung gegen 1. FC Köln!
Nnamdi Collins im Ländermatch gegen die Slowakei
Trainer bestätigt:
Böse Verletzung! Saison für DFB-Teamspieler vorbei
Für Stefan Posch (li.) und seine Mainzer hat es gegen Eintracht Frankfurt einen späten 2:1-Sieg ...
Deutsche Bundesliga
Last-Minute-Tor beschert Mainz 2:1 gegen Frankfurt
Luiz Diaz: Erst traf er zum 1:1, dann die Schwalbe und der Platzverweis gegen Leverkusen.
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Bayern-Chaos: Zweimal Rot, drei Tore aberkannt
Jubel beim GAK
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GAK verschafft sich Luft im Abstiegskampf
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