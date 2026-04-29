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Werder Bremen holt gegen Stuttgart einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.
Deutsche Bundesliga
Bremen holt wichtigen
Punkt im Abstiegskampf
Lucas Hölers Tor zum vermeintlichen 2:1 für Freiburg zählte nicht.
Eklat im DFB-Pokal
Freiburg-Tor aberkannt! DFB gibt Fehler zu
Das zweite DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Stuttgart und Freiburg war an Dramatik kaum zu ...
„Ich wäre ausgerastet“
Fatale Fehlentscheidung? Sogar Gegner fassungslos!
Stuttgart-Joker Tiago Tomas sticht, trifft in Minute 119 per Ferse zum 2:1.
Nach Verlängerung
Last-Minute-Ferse! Stuttgart wieder im Pokalfinale
Der Kakadu nahm bei den Feierlichkeiten eine prominente Rolle ein.
Kuriose Bayern-Story
Warum Laimer und Co. mit einem Kakadu feiern
Die Bayern sind wieder Meister …
Titel verteidigt
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Fällt Serge Gnabry (rechts) auch für die WM aus? 
Sorgenfalten beim DFB
Verletzungsdrama um Bayern-Kicker: WM in Gefahr!
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Potapova im Halbfinale ++ Raptors vor Spiel fünf
Anastasia Potapova steht im Halbfinale von Madrid. In der Weltrangliste steht die gebürtige ...
Potapova im Aufwind
„Es ist möglich, dass sie die Top 20 noch knackt“
Folge von Mittwoch
Hier begeistert Philipp eine ganze Volksschule!
Willem-II-Ass Behounek
243 Tage ohne Sieg! „Da bleibt man nicht gesund!“
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Verletzungsdrama um Bayern-Kicker: WM in Gefahr!
Pablo Marin verwertet den letzten Elfer zum Sieg!
Nach Elferschießen
Real Sociedad gewinnt Copa del Rey gegen Atletico
Uli Hoeneß
„Betteln“ am Tegernsee
Hoeneß: Kompany wollte Xavi und bekam Apfelkuchen
Maximilian Mittelstädt jubelt über seinen Treffer zum 3:0.
Deutsche Bundesliga
Stuttgart lässt dem HSV keine Chance
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Karim Adeymi traf in Stuttgart spät zur Führung.
„Vergesse nicht ...“
Rudelbildung! Adeyemi erklärt provokanten Jubel
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