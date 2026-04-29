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Robert Hartmann pfiff das Derby zwischen dem FC Köln und Bayer Leverkusen.
Hamann über Schiri:
„Hat‘s wirklich geschafft, dass
ich erstmals sprachlos bin“
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Köln verschafft sich Luft im Abstiegskampf
Marco Friedl sah wegen einer Notbremse Rot.
Friedl flog vom Platz
Köln gewinnt Kellerduell gegen Werder Bremen
Karim Konate konnte im letzten Duell jubeln.
Denkwürdige Duelle
Bullen gegen LASK ist auf bestem Weg zu Klassiker
Pierre Littbarski (r.) mit Lothar Matthäus nach dem gewonnenen WM-Finale 1990
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Sprachbarriere Grund für Scheidung von Weltmeister
Ein 87-jähriger Frankfurt-Fan verstarb nach dem Spiel.
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87-jähriger Fan verstirbt nach Bundesliga-Spiel
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Frankfurt verspielt 2:0-Führung gegen 1. FC Köln!
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Potapova im Halbfinale ++ Raptors vor Spiel fünf
Anastasia Potapova steht im Halbfinale von Madrid. In der Weltrangliste steht die gebürtige ...
Potapova im Aufwind
„Es ist möglich, dass sie die Top 20 noch knackt“
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Hier begeistert Philipp eine ganze Volksschule!
Willem-II-Ass Behounek
243 Tage ohne Sieg! „Da bleibt man nicht gesund!“
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Roy Hodgson
Trainer-Beben
Struber gefeuert! 78-jährige Legende wagt Comeback
Lukas Kwasniok
„Zu wenige Punkte“
Abstiegsbedrohter 1. FC Köln feuert Coach Kwasniok
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Florian Kainz
„Werde alles tun, ...“
ÖFB-Kicker Florian Kainz beendet seine Karriere
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