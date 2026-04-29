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Dortmund gewinnt mit 4:0 gegen SC Freiburg.
Deutsche Bundesliga
Dortmund fixiert im 1000.
Heimspiel das CL-Ticket
Lucas Hölers Tor zum vermeintlichen 2:1 für Freiburg zählte nicht.
Eklat im DFB-Pokal
Freiburg-Tor aberkannt! DFB gibt Fehler zu
Das zweite DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Stuttgart und Freiburg war an Dramatik kaum zu ...
„Ich wäre ausgerastet“
Fatale Fehlentscheidung? Sogar Gegner fassungslos!
Stuttgart-Joker Tiago Tomas sticht, trifft in Minute 119 per Ferse zum 2:1.
Nach Verlängerung
Last-Minute-Ferse! Stuttgart wieder im Pokalfinale
Freiburgs Siegtor-Schütze Maximilian Egeestein
Deutsche Bundesliga
Freiburgs „Eurofighter“ besiegen auch Heidenheim!
Die Freiburger „Eurofighter“
Europa League
Halbfinale! Freiburg schießt Celta gesamt 6:1 ab
Philipp Lienhart (Mitte) war am Tor der Freiburg beteiligt.
Deutsche Bundesliga
Freiburg siegt dank Lienharts Kopfballstärke
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Krone Sport-News
Potapova im Halbfinale ++ Raptors vor Spiel fünf
Anastasia Potapova steht im Halbfinale von Madrid. In der Weltrangliste steht die gebürtige ...
Potapova im Aufwind
„Es ist möglich, dass sie die Top 20 noch knackt“
Folge von Mittwoch
Hier begeistert Philipp eine ganze Volksschule!
Willem-II-Ass Behounek
243 Tage ohne Sieg! „Da bleibt man nicht gesund!“
Freiburgs Siegtor-Schütze Maximilian Egeestein
Deutsche Bundesliga
Freiburgs „Eurofighter“ besiegen auch Heidenheim!
Die Freiburger „Eurofighter“
Europa League
Halbfinale! Freiburg schießt Celta gesamt 6:1 ab
Philipp Lienhart (Mitte) war am Tor der Freiburg beteiligt.
Deutsche Bundesliga
Freiburg siegt dank Lienharts Kopfballstärke
Jubel beim SC Freiburg in der Europa League!
Europa League
Freiburg reißt die Tür zum Halbfinale weit auf
Beinahe hätte der FC Bayern beim SC Freiburg Punkte liegen gelassen – aber nur beinahe ...
Mit 100. Saisontor
3:2 nach 0:2! Bayern dreht irre Partie in Freiburg
Harry Kane
Sprunggelenksprobleme
Paukenschlag beim FC Bayern: Harry Kane fällt aus
Veron Mossengo-Omba, ist nach wiederholten Forderungen zurückgetreten.
Nach Afrika-Cup-Eklat
CAF-Generalsekretär Mossengo-Omba tritt zurück
Der 35-Jährige verabschiedete sich nach eineinhalb Jahren plötzlich
Landesliga-Knalleffekt
Zulechner zog in Ybbs frühzeitig die Reißleine
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