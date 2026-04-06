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Große Erleichterung bei Italien
„Land auf Schultern“
Italien erleichtert: „Wir
haben Monster gesehen“
Sandro Tonali traf zum 1:0
Nach Elfer-Krimi
Italien wahrt WM-Chance! Showdown gegen Bosnien
Italien mit Teamchef Gennaro Gattuso trifft in den WM-Playoffs zuerst auf Nordirland.
WM-Playoffs ausgelost
Italien gegen Nordirland, schwieriger Weg für Foda
Nick Woltemade lässt Deutschland jubeln.
In der WM-Quali
Deutschland siegt ohne Glanz – nun wartet Showdown
DFB-Teamspieler David Raum
Böse Hass-Nachrichten:
„Eltern hätten dich Missgeburt abtreiben sollen“
Michael O‘Neill hat mit seiner Retourkutsche ordentlich Lacher geerntet.
Hat sich Sager gemerkt
Nordirland-Coach stichelt gegen DFB und Nagelsmann
Julian Nagelsmann
Nach WM-Quali-Sieg
„Wundere mich“: Nagelsmann von Debatte genervt
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
DFB-Teamspieler David Raum
Böse Hass-Nachrichten:
„Eltern hätten dich Missgeburt abtreiben sollen“
Michael O‘Neill hat mit seiner Retourkutsche ordentlich Lacher geerntet.
Hat sich Sager gemerkt
Nordirland-Coach stichelt gegen DFB und Nagelsmann
Julian Nagelsmann
Nach WM-Quali-Sieg
„Wundere mich“: Nagelsmann von Debatte genervt
Nick Woltemade erzielte den goldenen Treffer.
WM-Quali
Deutschland müht sich in Nordirland zum Sieg
Didi Hamann warnt vor einer Rache der Nordiren.
Hamann überzeugt:
Rache? „Das wird Deutschland zu spüren bekommen“
Bundestrainer Julian Nagelsmann
„Nicht so gemeint“
Respektlos? Julian Nagelsmann entschuldigt sich
Ärger nach Sieg
Nagelsmann von Reporterin genervt: „Wo steht das?“
Joshua Kimmich traf im Doppelpack
Doppelpack von Kimmich
Deutschland siegt 4:0 und ist jetzt Spitzenreiter
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