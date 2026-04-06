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Mircea Lucescu
Zustand verschlechtert
Herzinfarkt! Bangen um
Rumäniens Ex-Trainer Lucescu
Mircea Lucescu
Verband bestätigt:
Rumäniens Teamchef nach Kollaps zurückgetreten
Mircea Lucescu
Mircea Lucescu
Rumänien-Coach vor Training ins Spital gebracht
Türkei-Goldtorschütze Ferdi Kadıoğlu
Sieg gegen Rumänien
1:0! Türkei nimmt vorletzte Hürde auf Weg zur WM
Der neue Goalie trägt das GAK-Trikot mit Stolz
Leihspieler kommt
GAK nimmt neuen Torhüter bis Sommer unter Vertrag
Der Fußballverband arbeitete an der Ausarbeitung des neuen Gesetzes aktiv mit.
Geldstrafen nötig
Rumänien will Ausländer-Anteil im Sport begrenzen
Italien mit Teamchef Gennaro Gattuso trifft in den WM-Playoffs zuerst auf Nordirland.
WM-Playoffs ausgelost
Italien gegen Nordirland, schwieriger Weg für Foda
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Der neue Goalie trägt das GAK-Trikot mit Stolz
Leihspieler kommt
GAK nimmt neuen Torhüter bis Sommer unter Vertrag
Der Fußballverband arbeitete an der Ausarbeitung des neuen Gesetzes aktiv mit.
Geldstrafen nötig
Rumänien will Ausländer-Anteil im Sport begrenzen
Italien mit Teamchef Gennaro Gattuso trifft in den WM-Playoffs zuerst auf Nordirland.
WM-Playoffs ausgelost
Italien gegen Nordirland, schwieriger Weg für Foda
Bosnien-Teamchef Sergej Barbarez erhob Vorwürfe gegen den ÖFB.
Wirbel vor WM-Showdown
Vorwurf aus Bosnien: Warum der ÖFB nicht „springt“
Marko Arnautovic (l.) und Marcel Sabitzer
„Es ist eben ...“
Enttäuschung im Nationalteam? „Im Gegenteil“
David Alaba wird am Dienstag wohl nicht gegen Bosnien auf dem Platz stehen. 
Vor WM-Showdown
Personalsorgen bei Bosnien, ein ÖFB-Fragezeichen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
WM-Party wurde vertagt
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
Ralf Rangnick (li.) im Interview mit ORF-Mann Rainer Pariasek.
„Die richtigen Worte“
Rangnick verrät Kabinen-Details um ÖFB-Star Alaba
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