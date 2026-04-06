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Michael Gregoritsch
Foul zurückgewiesen
Fairplay-Szene des Tages
von ÖFB-Star Gregoritsch!
Beinahe hätte der FC Bayern beim SC Freiburg Punkte liegen gelassen – aber nur beinahe ...
Mit 100. Saisontor
3:2 nach 0:2! Bayern dreht irre Partie in Freiburg
Von 2006 bis 2021 war Löw Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. 
Pension muss warten
Bald Teamchef bei WM? Das sagt Joachim Löw selbst
Jogi Löw
Seit 2021 ohne Job
Comeback? Jogi Löw verhandelt mit WM-Teilnehmer!
Niko Kovac (l.) äußerte sich zur Anmerkung von Ralf Rangnick (r.).
BVB-Coach kontert
Kovac äußert sich zur Deutsch-Causa um Chukwuemeka
Laura Wienroither und Eileen Campbell sind zurück im Frauen-Nationalteamkader.
Nach Verletzungspause
Gegen Deutschland: Zwei Comebacks im ÖFB-Teamkader
Was machen wir gegen Wettbetrug? Die „Krone“ traf Friedrich Stickler, (li.) Severin Moritzer ...
„Play Fair Code“
Ein unmoralisches Angebot mit großen Folgen
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Niko Kovac (l.) äußerte sich zur Anmerkung von Ralf Rangnick (r.).
BVB-Coach kontert
Kovac äußert sich zur Deutsch-Causa um Chukwuemeka
Laura Wienroither und Eileen Campbell sind zurück im Frauen-Nationalteamkader.
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Was machen wir gegen Wettbetrug? Die „Krone“ traf Friedrich Stickler, (li.) Severin Moritzer ...
„Play Fair Code“
Ein unmoralisches Angebot mit großen Folgen
Konrad Laimer im Gespräch mit ServusTV-Moderatorin Julia Kienast.
„Schauen wir mal“
Verlängerung beim FC Bayern? Laimer klärt auf
Message, Macht, Medien
WM-Finale? Gregoritsch: „Selbstverständlich“
Stefan Kulovits
252 Pflichtspiele
Endgültig! Rapid löst Vertrag mit Klub-Legende auf
Österreichs Startelf vom Testspiel gegen Ghana
FIFA-Weltrangliste
ÖFB-Team weiter auf Platz 24 ++ Frankreich führt
„Unglaublich!“
Austria Salzburg mischt im Konzert der Großen mit
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