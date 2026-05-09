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GAK gegen Altach heute ab 17 Uhr LIVE
„Harte Hunde“ gefragt:
Im Kampf gegen den Abstieg gibt es keine Schmerzen
GAK-Hoffnung:
„Das Stadion gibt uns eine ganz andere Energie“
Keine Panik im Ländle
Klassenerhalt bleibt bis zuletzt in Altacher Hand
Klatsche gegen WAC
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Frust bei Altach
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Wichtiger Sieg für WAC! Altach muss wieder bangen
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BVB-Coach sieht ein
Kovac: „Die Bayern sind sehr viel besser als wir“
Folge von Samstag
Bewegung als Energie- und Gute-Laune-Lieferant!
Hier im Video:
Böse Özil-Panne mitten in der 140-Kilo-Challenge
Folge von Freitag
Gemeinsam körperlich und mental im Gleichgewicht
Wilder Laimer-Poker
„Frage der Ehre!“ Auch Polster meldet sich zu Wort
Frauen-Bundesliga:
LIVE: Austria will gegen Sturm wieder gewinnen
Premier League
LIVE: TOR! Chelsea jubelt an der Anfield Road
Arbeloa zum Eklat:
„Werde sie nicht am Scheiterhaufen verbrennen“
Rapids Hoff Thorup:
„Von uns hat noch keiner einen Flug gebucht!“
Austria-Präsident
Gollowitzer appelliert an die Vernunft der Fans
Giants fordern Vikings
Grazer Frauenpower im knallharten Männersport
Kultevent in Gefahr?
Drama droht! Kohle-Zoff um die Vierschanzentournee
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Klatsche gegen WAC
Video: Altach muss wieder um Klassenerhalt zittern
Frust bei Altach
„Werden nicht mit dem Finger auf Einzelne zeigen“
Im Abstiegskampf
Wichtiger Sieg für WAC! Altach muss wieder bangen
Zwei Spiele Pause
Nach Rot im Cup-Finale: Altach-Kicker gesperrt
Fußball-Bundesliga
Beichler überrascht mit Startelf gegen Sturm Graz
Mit 2:0 gegen BW Linz
Ried gewinnt OÖ-Derby und macht Liga-Verbleib fix!
Nach Finalniederlage
Altacher Routiniers trauern letzter Chance nach
Kurz vor dem 3:2
Stolze Altacher, aber Aufregung um eine Szene
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