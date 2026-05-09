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GAK-Spieler Ramiz Harakate
Bundesliga-Ticker
GAK gegen Altach heute ab 17 Uhr LIVE
Elf Treffer hat GAK-Transferaktie Ramiz Harakate schon bejubelt.
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„Harte Hunde“ gefragt:
Im Kampf gegen den Abstieg gibt es keine Schmerzen
Gutes Omen: Franz Stolz ist mit dem GAK daheim in Liebenau im Jahr 2026 unbesiegt
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GAK-Hoffnung:
„Das Stadion gibt uns eine ganz andere Energie“
Srdjan Hrstic (l.) und Vesel Demaku wissen, dass der Klassenerhalt in den eigenen Händen liegen.
Keine Panik im Ländle
Klassenerhalt bleibt bis zuletzt in Altacher Hand
Klatsche gegen WAC
Video: Altach muss wieder um Klassenerhalt zittern
Altach-Trainer Ognjen Zaric
Frust bei Altach
„Werden nicht mit dem Finger auf Einzelne zeigen“
Wichtiger Sieg für den Wolfsberger AC und für Altach der nächste bittere Rückschlag.
Im Abstiegskampf
Wichtiger Sieg für WAC! Altach muss wieder bangen
Videos
Niko Kovac
BVB-Coach sieht ein
Kovac: „Die Bayern sind sehr viel besser als wir“
Folge von Samstag
Bewegung als Energie- und Gute-Laune-Lieferant!
Mesut Özil
Hier im Video:
Böse Özil-Panne mitten in der 140-Kilo-Challenge
Folge von Freitag
Gemeinsam körperlich und mental im Gleichgewicht
Klatsche gegen WAC
Video: Altach muss wieder um Klassenerhalt zittern
Altach-Trainer Ognjen Zaric
Frust bei Altach
„Werden nicht mit dem Finger auf Einzelne zeigen“
Wichtiger Sieg für den Wolfsberger AC und für Altach der nächste bittere Rückschlag.
Im Abstiegskampf
Wichtiger Sieg für WAC! Altach muss wieder bangen
Marlon Mustapha (2. von links) sah im Cup-Finale die Rote Karte. 
Zwei Spiele Pause
Nach Rot im Cup-Finale: Altach-Kicker gesperrt
Red Bull Salzburgs Cheftrainer Daniel Beichler
Fußball-Bundesliga
Beichler überrascht mit Startelf gegen Sturm Graz
Ein rundum gelungener Samstag für die Spieler der SV Ried: Im OÖ-Derby ist der FC Blau-Weiß Linz ...
Mit 2:0 gegen BW Linz
Ried gewinnt OÖ-Derby und macht Liga-Verbleib fix!
Altach-Kapitän Lukas Jäger (li.) und Abwehr-Routinier Benedikt Zech (re.) kämpften gegen ...
Nach Finalniederlage
Altacher Routiniers trauern letzter Chance nach
Kurz vor dem 3:2
Stolze Altacher, aber Aufregung um eine Szene
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