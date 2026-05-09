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Legende in Salzburg: Valon Berisha.
Legende Valon Berisha:
„Salzburg fehlen Spieler mit richtigem Charakter“
Legende in Salzburg: Valon Berisha.
Legende Valon Berisha:
„Salzburg fehlen Spieler mit richtigem Charakter“
Matthias Seidl sah gegen den LASK die Rote Karte.
Protest angekündigt
Der SK Rapid kämpft um und für seinen Kapitän
Mit Didi Kühbauer kehrte der Erfolg beim LASK ein.
Und jetzt die Krönung?
Struber, WAC: Die Kühbauer-Zahlen sind überragend
Otar Kiteishvili schnürte den Dreierpack.
Sturm und Hartberg
Motivation für Steirer-Duell: Duo ausgezeichnet
Alessandro Schöpf
Ablösefrei
ÖFB-Ass steht vor Wechsel zum LASK!
Matthias Seidl
Nach Frustfoul
Harte Liga-Strafe für Rapids Matthias Seidl
Videos
Niko Kovac
BVB-Coach sieht ein
Kovac: „Die Bayern sind sehr viel besser als wir“
Folge von Samstag
Bewegung als Energie- und Gute-Laune-Lieferant!
Mesut Özil
Hier im Video:
Böse Özil-Panne mitten in der 140-Kilo-Challenge
Folge von Freitag
Gemeinsam körperlich und mental im Gleichgewicht
Otar Kiteishvili schnürte den Dreierpack.
Sturm und Hartberg
Motivation für Steirer-Duell: Duo ausgezeichnet
Alessandro Schöpf
Ablösefrei
ÖFB-Ass steht vor Wechsel zum LASK!
Matthias Seidl
Nach Frustfoul
Harte Liga-Strafe für Rapids Matthias Seidl
Srdjan Hrstic (l.) und Vesel Demaku wissen, dass der Klassenerhalt in den eigenen Händen liegen.
Keine Panik im Ländle
Klassenerhalt bleibt bis zuletzt in Altacher Hand
Moderator Hannes Steiner mit Gast Ivica Vastic und den Experten Kurt Garger und Frenkie ...
Gelb-Rot-Fußball-Talk
Bundesliga, Laimer-Vertrag und Glasner-Erfolgstory
Bleibt Sasa Kalajdzic dem LASK weiterhin erhalten?
Wolves-Leihspieler
Zukunft beim LASK? Kalajdzic verrät Vertragsdetail
Klatsche gegen WAC
Video: Altach muss wieder um Klassenerhalt zittern
Rapid musste sich dem LASK nach 1:0-Führung geschlagen geben.
Titeltraum geplatzt
Rapids Klasse blitzte nur viel zu selten auf
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