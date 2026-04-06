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Seedy Jatta traf zum 2:0 für Sturm Graz. 
Nach Mega-Patzer
Sturm gewinnt bei Rapid und
zieht in der Tabelle vorne weg
Seedy Jatta traf zum 2:0 für Sturm Graz. 
Nach Mega-Patzer
Sturm besiegt Rapid und zieht in Tabelle vorne weg
Mit zwei Treffern mutiert Yvonne Weilharter zur Unterschiedsspielerin beim 2:0 über Sturm Graz. 
Austria im Cup-Finale
Yvonne Weilharter ballert die Veilchen ins Finale
Sturm-Star Otar Kiteishvili wird derzeit in Graz untersucht.
Kiteishvili-Verletzung
Der Meister zittert um seinen Denker und Lenker
Jubel bei den Salzburger Fußball-Frauen
Frauen-Bundesliga
Salzburg-Frauen wahren Chance auf Meistergruppe
In den Farben getrennt, in Sachen Stadion vereint: die Klub-Präsidenten Christian Jauk (li.) und ...
Grazer Präsidenten:
„Kurz vor der Wahl hat die Politik Stadion-Stress“
Highlights im Video
Wilder Beginn und viele Tore! Rapid biegt den LASK
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Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Jubel bei den Salzburger Fußball-Frauen
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Salzburg-Frauen wahren Chance auf Meistergruppe
In den Farben getrennt, in Sachen Stadion vereint: die Klub-Präsidenten Christian Jauk (li.) und ...
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Highlights im Video
Wilder Beginn und viele Tore! Rapid biegt den LASK
Hier zu sehen
Sturm Graz gegen Salzburg – Highlights im Video
Bendegúz Bolla – Doppeltorschütze für den SK Rapid
Grün-Weiß nun Zweiter
4:2! Rapid zeigt LASK, wo der Hammer hängt
Wichtige drei Punkte für die Wiener Austria!
Drei wichtige Punke
Austria erkämpft sich Sieg gegen zehn Hartberger
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Frauen-Fußball-Liga
Sturm Graz sichert sich 3. Meistergruppen-Ticket
Sturm vs. Salzburg
Der Liga-Hit wurde seinem Namen nicht gerecht
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