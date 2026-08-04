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Großer Jubel bei den Kickern des FC Wacker Innsbruck – sie sind mit einem Sieg in die 2. Liga ...
2. Liga – 1. Runde
5:0! Wacker Innsbruck
feiert triumphale Rückkehr
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Armin Pecsi ist bereits in der Oststeiermark. 
Goalie ausgeliehen
Fix! Hartberg bedient sich beim großen Liverpool
Rapid um Torschütze Ercan Kara gewann gegen den FAC mit 4:1.
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4:1 im Test gegen FAC
Rapid bei 40 Grad „cool“ – auch punkto Transfers
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Bitter
Dritter Kreuzbandriss für Austria-Offensivspieler
Paul Pius Scharner ist U17-Vizeweltmeister.
U17-Vizeweltmeister
Sohn von Paul Scharner wechselt zu Zweitligist
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Arnautovic: Vom Floridsdorfer Käfig zum WM-Titel?
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Vincent Kompany musste den Übersetzer spielen.
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Kurioser Kompany-Moment bei Bayern-PK in Südkorea
ÖFB-Boss im Talk
Wie geht‘s mit David Alaba weiter, Peter Schöttel?
Highlights vom Sieg
Video: Tor in Minute 89 lässt Salzburg ausflippen
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3. Liga Ost:
Nervenstark! FavAC gerettet – Mauer muss absteigen
Mario Sonnleitner wird Cheftrainer beim FAC.
„Bestens vorbereitet“
Erstmals Cheftrainer! Neue Aufgabe für Sonnleitner
3. Liga Ost:
Bittere Pleite – Neusiedl/See muss absteigen!
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