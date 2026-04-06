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Da hilft kein Zusammenhalten und kein Beten, für die Damen des USV Neulengbach scheint’s zu Ende ...
„Bricht mir das Herz“
Ex-Fußball-Serienmeister
muss Insolvenzantrag stellen
Da hilft kein Zusammenhalten und kein Beten, für die Damen des USV Neulengbach scheint’s zu Ende ...
„Bricht mir das Herz“
Früherer Fußball-Serienmeister ist insolvent!
Gegen Kapfenberg holte Amstetten nur ein Remis.
Negativserie hält an
Amstetten nach Nullnummer nur noch auf Platz fünf
Enttäuschung pur bei den Spielern des SKU Amstetten …
2. Liga – 21. Runde
Amstetten verliert Platz 1 mit 1:4 gegen Rapid II!
Im Heimspiel der 20. Runde erreichten die Südstädter gegen Austria Klagenfurt nur ein 3:3.
Remis gegen Klagenfurt
Admira verpasst Sprung an die Tabellenspitze
Aus der 2. Liga gaben 14 der 16 Vereine die Unterlagen innerhalb der bis Montag laufenden Frist ...
Fußball-Bundesliga
Überraschungen bei Lizenzanträgen bleiben aus
Zweite Liga
FAC setzt Auswärtsserie bei Austria Salzburg fort
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Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
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Sebastian Wimmer and Alieu Conateh
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Joachim Standfest ist zurück beim GAK.
Wiedersehen mit „Ex“
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