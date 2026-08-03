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Remis gegen Ried
Video: Lustenau punktet
beim Bundesliga-Comeback
Am Ende trennten sich Austria Lustenau und Ried 1:1. 
Umkämpfte Partie
Aufsteiger Austria Lustenau holt Punkt gegen Ried
Die Freude über die Rückkehr in die Bundesliga ist in Lustenau riesengroß.
Große Euphorie
Die Austria startet die „Mission Klassenerhalt“
GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer
0:3-Pleite zum Auftakt
„Keine 10 Mio. Euro!“ Nur ein GAK-Kicker überzeugt
Die Lustenauer Austria will nach dem erfolgreichen Cup-Auftakt auch beim Bundesliga-Comeback ...
Beim Liga-Comeback
Lustenauer Austria will endlich Ried-Fluch brechen
-
Trotz Abgängen
Rückkehrer Lustenau will sich in Liga festkrallen
Sport Tv Logo
Aufsteiger ohne Angst
Lustenau will auch mit kleinem Budget überraschen
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ÖFB-Boss im Talk
Schöttel: „So etwas hatte ich noch nie erlebt“
Folge von Montag
Damit Akkus voll bleiben, ist Bewegung angesagt
Folge von Sonntag
Ausreden vorbei: Jetzt bewegen wir uns gemeinsam!
Auszeit auf Mallorca
Kuschel-Alarm! Zverev und Thomalla im Liebesurlaub
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0:3-Pleite zum Auftakt
„Keine 10 Mio. Euro!“ Nur ein GAK-Kicker überzeugt
Die Lustenauer Austria will nach dem erfolgreichen Cup-Auftakt auch beim Bundesliga-Comeback ...
Beim Liga-Comeback
Lustenauer Austria will endlich Ried-Fluch brechen
-
Trotz Abgängen
Rückkehrer Lustenau will sich in Liga festkrallen
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Aufsteiger ohne Angst
Lustenau will auch mit kleinem Budget überraschen
Mit dem Wechsel in die Bundesliga erfüllte sich Gashi (re.) einen Traum.
„Spätzünder“ Gashi
„Das war der bitterste Moment meiner Karriere“
Benedikt Zech ist und bleibt ein sicherer Fixpunkt in der Altacher Abwehr.
Kein Ende in Sicht
Zech ist auch mit 35 Jahren die Altacher Konstante
Aufsteiger Lustenau
Kein Hauptsponsor – aber um 50 Prozent mehr Budget
2012 wechselte Georg Margreitter von der Wiener Austria zu Wolverhampton.
Ein erfahrener Mann
Ex-England-Legionär stählt die Lustenauer Abwehr
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