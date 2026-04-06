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Da hilft kein Zusammenhalten und kein Beten, für die Damen des USV Neulengbach scheint’s zu Ende ...
„Bricht mir das Herz“
Ex-Fußball-Serienmeister
muss Insolvenzantrag stellen
Da hilft kein Zusammenhalten und kein Beten, für die Damen des USV Neulengbach scheint’s zu Ende ...
„Bricht mir das Herz“
Früherer Fußball-Serienmeister ist insolvent!
Daniel Maderner humpelte im Test gegen Kapfenberg verletzt vom Feld – der GAK hofft auf eine ...
Bei GAK wird gezittert
Bangen um Kapitän – Verträge als Pausenfüller
Gegen Kapfenberg holte Amstetten nur ein Remis.
Negativserie hält an
Amstetten nach Nullnummer nur noch auf Platz fünf
St. Pölten verlor bei Vienna
Zweite Liga
St. Pölten verliert bei Vienna – Lustenau Leader
Tormann-Riese Vinco Colic ist neue Nummer eins in Kapfenberg.
Kapfenberg stellt um:
Mit neuen Zweimeter-Riegeln ins Frühjahr
Alexander Schmidt und seine Admiraner sind gegen den Kapfenberger SV unantastbar gewesen …
2. Liga – 16. Runde
6:1 gegen KSV! Admira feiert höchsten Saisonsieg
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Daniel Maderner humpelte im Test gegen Kapfenberg verletzt vom Feld – der GAK hofft auf eine ...
Bei GAK wird gezittert
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Gegen Kapfenberg holte Amstetten nur ein Remis.
Negativserie hält an
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St. Pölten verlor bei Vienna
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St. Pölten verliert bei Vienna – Lustenau Leader
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Kapfenberg stellt um:
Mit neuen Zweimeter-Riegeln ins Frühjahr
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2. Liga – 16. Runde
6:1 gegen KSV! Admira feiert höchsten Saisonsieg
St. Pölten hat gut lachen.
Zweite Liga
St. Pölten stoppt Negativserie gegen Kapfenberg
Admira ist zumindest bis Sonntag Erster.
Zweite Liga
Admira übernimmt vorerst Tabellenführung
Riegler und Atalan
Ein Deutsch-Türke
Kommt aus Kapfenberg! Er ist der neue WAC-Trainer
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