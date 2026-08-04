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Deutliche Worte von WSG-Trainer Philipp Semlic
Ärger in der Bundesliga
Trainer entschuldigt sich:
„Das ist sehr, sehr peinlich!“
Deutliche Worte von WSG-Trainer Philipp Semlic
Nach Remis gegen Sturm
Trainer entschuldigt sich: „Sehr, sehr peinlich!“
So sehen Sieger aus …
2. Liga – 1. Runde
4:0! Vienna im Duell mit Sturm Graz II gnadenlos
Großer Jubel bei den Kickern des FC Wacker Innsbruck – sie sind mit einem Sieg in die 2. Liga ...
2. Liga – 1. Runde
5:0! Wacker Innsbruck feiert triumphale Rückkehr
Philipp Semlic ist nicht glücklich über die Umstände der Nutzung des Innsbrucker Tivoli-Stadions ...
„Sehr peinlich“
„Katastrophe!“ WSG-Coach bemängelt Tivoli-Zustände
Die 2. Liga hat mit schwierigen finanziellen Voraussetzungen zu kämpfen.
2. Liga vor dem Start
Zwischen Spannung und finanzieller Herausforderung
Mame Wade und Jack Lahne werden in der kommenden Saison nicht mehr gemeinsam in der Bundesliga ...
Nach nur einem Jahr
Die Austria gibt ihren zweitbesten Torjäger ab
Videos
Vincent Kompany musste den Übersetzer spielen.
Trainer hilft aus
Kurioser Kompany-Moment bei Bayern-PK in Südkorea
ÖFB-Boss im Talk
Wie geht‘s mit David Alaba weiter, Peter Schöttel?
Highlights vom Sieg
Video: Tor in Minute 89 lässt Salzburg ausflippen
Highlights im Video
Sturm Graz stolpert zum Auftakt gegen WSG Tirol
Großer Jubel bei den Kickern des FC Wacker Innsbruck – sie sind mit einem Sieg in die 2. Liga ...
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2. Liga vor dem Start
Zwischen Spannung und finanzieller Herausforderung
Mame Wade und Jack Lahne werden in der kommenden Saison nicht mehr gemeinsam in der Bundesliga ...
Nach nur einem Jahr
Die Austria gibt ihren zweitbesten Torjäger ab
Der Pokal wurde in die Höhe gestemmt – nicht nur von Spielern des FC Wacker Innsbruck, sondern ...
Traditionsverein lebt
81.000 Wacker-Fans pilgerten ins Tivoli Stadion
Christopher Wernitznig  (M.) spielte zuletzt in Ried.
Transfer von Routinier
Nach 422 Bundesligaspielen geht es nun in Liga 2
3. Liga West:
4:1 in Hohenems – Wacker Innsbruck auf Rekordjagd!
Nach dem Double lockt Wacker noch der Punkterekord.
Braucht noch 3 Siege
FC Wacker: Jetzt soll auch noch Punkterekord her!
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