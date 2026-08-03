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Carlos Espi lief in Klagenfurt zum ersten Mal für Real Madrid auf. 
Nur eine Stunde trainiert
Emotionales Debüt für Real in
Klagenfurt: „Unbeschreiblich!“
Carlos Espi lief in Klagenfurt zum ersten Mal für Real Madrid auf. 
Eine Stunde trainiert
Real-Debüt in Klagenfurt: „Unbeschreiblich!“
Beim 1:0 war Madrid-Ass Endrick (Mi.) für die Italiener nicht zu halten.
Klublegende war dabei
Reals B-Elf gefeiert, aber Florenz eroberte Herzen
Austria Klagenfurt (im Bild Aleks Ristic gegen Donau-Goalie David Holzer) gewann beim Auftakt ...
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Tor nach falscher Ecke
Start der Regionalliga Süd ließ Kassen klingeln
Viele heiße Duelle, aber keinen Sieg hat das Duell von Real Madrid und AC Fiorentina ...
Debüt von Mourinho
Real verspielt in Klagenfurt 2:0 gegen Fiorentina
Austrias Ex-Spieler Schmerböck (li.), Wolfsbergs ehemaliger Stürmer Gattermayer (re.). 
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Bei der „VdF“-Umfrage
Die eigenen Profis watschen WAC und Austria ab
WAC-Stürmer Markus Pink (li.) und Sturm-Ass Otar Kiteisvili führen die Torschützenliste an.
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Geht auf Rekord los
Erfolgreichstem Torjäger der Liga droht Jokerrolle
Videos
Highlights vom Sieg
Video: Tor in Minute 89 lässt Salzburg ausflippen
Highlights im Video
Sturm Graz stolpert zum Auftakt gegen WSG Tirol
Remis gegen Ried
Video: Lustenau punktet beim Bundesliga-Comeback
Highlights im Video
0:3 beim WAC! Hier gerät Austria unter die Räder
Viele heiße Duelle, aber keinen Sieg hat das Duell von Real Madrid und AC Fiorentina ...
Debüt von Mourinho
Real verspielt in Klagenfurt 2:0 gegen Fiorentina
Austrias Ex-Spieler Schmerböck (li.), Wolfsbergs ehemaliger Stürmer Gattermayer (re.). 
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Bei der „VdF“-Umfrage
Die eigenen Profis watschen WAC und Austria ab
WAC-Stürmer Markus Pink (li.) und Sturm-Ass Otar Kiteisvili führen die Torschützenliste an.
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Geht auf Rekord los
Erfolgreichstem Torjäger der Liga droht Jokerrolle
Klagenfurt erwartet wieder einmal ein ausverkauftes Stadion.
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Diese Stars kommen
Mit Real Madrids B-Elf schlägt‘s in Klagenfurt 13!
Austria-Sportfunktionär Matthias Dollinger und Sponsor Helmut Kaltenegger.
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ÖFB-Akteur in Vietnam
Austrias Sponsor denkt jetzt sogar an Mauritius
Der Portugiese startet in seine zweite Ära bei Real Madrid.
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Mourinho in Klagenfurt
„Der Liebe Gott muss mich für großartig halten“
Real kommt, aber auch Barcelona ist ums Eck . . .
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Auch Barcelona ums Eck
Mit der „Krone“ zu Gratis-Tickets für Real Madrid!
Wer gewinnt den ÖFB-Pokal?
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ÖFB-Cup: Das sind die Duelle in der zweiten Runde
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