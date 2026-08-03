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Petrit Nika und Co. freuen sich auf ein Upgrade ihrer Sportanlage. 
Drittligist freut sich
Mehr als eine Million Euro! Anlage wird saniert
Seekirchen-Trainer Mario Lapkalo freut sich auf die Freitagsspiele kommende Saison.
„Krone“-Trainerserie
Motto: „Minimaler Aufwand, maximaler Ertrag“
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Polster: „… und Andi Herzog ist halt auch dabei“
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Highlights vom Sieg
Video: Tor in Minute 89 lässt Salzburg ausflippen
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Sturm Graz stolpert zum Auftakt gegen WSG Tirol
Remis gegen Ried
Video: Lustenau punktet beim Bundesliga-Comeback
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0:3 beim WAC! Hier gerät Austria unter die Räder
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