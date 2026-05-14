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Ein „Derby“ gegen Voitsberg in Liga zwei will der GAK um Maderner (r.) verhindern.
Millionen am Spiel
GAK-Abstieg? „Drehen Rad
um zwei Jahre zurück!“
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Bundesliga-Highlights
Video: WSG fixiert Klassenerhalt, BW Linz zittert
Simon Seidls Treffer zum 1:1 rettete BW Linz die Chance auf den Klassenerhalt
BW-Linz-Finale vs. GAK
Peschek: „Wissen, welche Kraft wir daheim haben“
Der GAK remisierte, die Köpfe hingen aber unten.
Finale in Linz
Drama pur! Der GAK zittert um das nackte Überleben
Die Regenschlacht zwischen dem GAK und Altach endete in einem Remis.
SCR Altach gerettet
Last-Minute-Wahnsinn, aber GAK muss weiter bangen
Blau-Weiß Linz hat am letzten Spieltag ein Abstiegsfinale.
WSG gerettet
Blau-Weiß Linz sichert sich Abstiegs-Endspiel
„Ois einihaun für‘n Ligaverbleib“ heißt‘s heute für Blau-Weiß. 
Am Innsbrucker Tivoli
BW Linz: Abstieg und Ligaerhalt sind heute möglich
Videos
Witziges Video
Polster: „… und Andi Herzog ist halt auch dabei“
Krone Sport-News
Sinner-Mania in Rom ++ Handballer um WM-Ticket
Real-Trainer Alvaro Arbeloa
Real unfair behandelt?
Arbeloa: „Niemand wird uns vorschreiben, …“
Folge von Mittwoch
Turnen, lachen, mitmachen: Philipp in Kufstein!
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Am Innsbrucker Tivoli
BW Linz: Abstieg und Ligaerhalt sind heute möglich
Wichtiger Sieg für den Wolfsberger AC und für Altach der nächste bittere Rückschlag.
Im Abstiegskampf
Wichtiger Sieg für WAC! Altach muss wieder bangen
Ein rundum gelungener Samstag für die Spieler der SV Ried: Im OÖ-Derby ist der FC Blau-Weiß Linz ...
Mit 2:0 gegen BW Linz
Ried gewinnt OÖ-Derby und macht Liga-Verbleib fix!
Fünf Klasse-Treffer
Wählen Sie hier das Tor der 29. Bundesliga-Runde
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