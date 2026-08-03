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Großer Jubel bei den Kickern des FC Wacker Innsbruck – sie sind mit einem Sieg in die 2. Liga ...
2. Liga – 1. Runde
5:0! Wacker Innsbruck
feiert triumphale Rückkehr
Großer Jubel bei den Kickern des FC Wacker Innsbruck – sie sind mit einem Sieg in die 2. Liga ...
2. Liga – 1. Runde
5:0! Wacker Innsbruck feiert triumphale Rückkehr
Die Admira blamierte sich im ÖFB-Cup bei Viertligist Leithaprodersdorf.
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Abstiegskampf droht
Admira ist vor dem Liga-Auftakt im freien Fall
Sportkrone Inside
ÖFB-Cup, Mourinhos Squad & Hydration Break-Aus!
Wie begossene Pudel vor ihren enttäuschten Fans – die Spieler der Admira
Gegen Viertligisten
„Nicht genügend!“ Admira blamiert sich im ÖFB-Cup
Ernst Aigner
Erkennen Sie ihn?
Dieser Postler kickte bei der WM für Österreich
Alexander Schlager
„Die perfekte Adresse“
ÖFB-Goalie Schlager wechselt nach Deutschland
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Highlights vom Sieg
Video: Tor in Minute 89 lässt Salzburg ausflippen
Highlights im Video
Sturm Graz stolpert zum Auftakt gegen WSG Tirol
Remis gegen Ried
Video: Lustenau punktet beim Bundesliga-Comeback
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0:3 beim WAC! Hier gerät Austria unter die Räder
Wie begossene Pudel vor ihren enttäuschten Fans – die Spieler der Admira
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Elijah Just (r.)
Ex-St.-Pöltner Just
Aus Österreich in die Geschichtsbücher der WM
Die Admira setzt auf Klub-Ikone Harald Suchard  
Trainerfrage geklärt
Suchard bleibt bei der Admira weiter an Bord
Coach lässt aufhorchen
„Qualität in Bundesliga ist nicht mehr so hoch“
Johannes Hoff Thorup
Rapid trifft auf Ried
„Wir müssen zeigen, dass wir uns Europa verdienen“
Jose Mourinho steht vor einem Wechsel zu Real Madrid. 
Wunsch von Startrainer
Lotst Jose Mourinho Ex-Admiraner zu Real Madrid?
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