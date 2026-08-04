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Großer Jubel bei den Kickern des FC Wacker Innsbruck – sie sind mit einem Sieg in die 2. Liga ...
2. Liga – 1. Runde
5:0! Wacker Innsbruck
feiert triumphale Rückkehr
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Werden die Duelle von Meister FK Austria Wien und Vizemeister SKN St. Pölten in der Bundesliga ...
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Bundesliga startet mit Hit Austria – St. Pölten
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Bleibt SKN-Coach? „Verein muss Farbe bekennen“
Marco Djuricin (re.) beendet seine Karriere.
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„Danke Fußball!“ Ex-ÖFB-Teamspieler hört auf
St. Pöltens Goldtorschützin Sarah Mattner-Trembleau
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Großer Jubel bei den Spielerinnen von Austria Wien.
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