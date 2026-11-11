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Gallneukirchen-Torwart Lukas Kürnsteiner (li.) hielt das Remis fest.
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15.000 Leute schauten Fünftliga-Tormann zu!
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Gallneukirchen-Torwart Lukas Kürnsteiner (li.) hielt das Remis fest.
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15.000 Leute schauten Fünftliga-Tormann zu!
Tor der Woche
Ein Treffer schöner als der andere – jetzt voten!
An über 300 Standorten in Österreich sind Kamerasysteme installiert.
Mit Fan.at LIVE dabei
Hunderte Fußball-Spiele aus allen Bundesländern
Pascal Dochnal und St. Magdalena wurden trotz 1:11 gefeiert. 
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1:11-Pleite mit Ansage
Gegner von Oedt dachte über Nicht-Antritt nach
Enns entschied früh den Hit in Ansfelden.
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Bezirksliga-Schlager
Beide Teams feierten bis in den frühen Morgen
Micheldorf sollte trotz des letzten Platzes wohl gerettet sein
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Letzter Micheldorf
Schlusslicht: Trotzdem ist Liga-Dino unabsteigbar!
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Energie, Lebensfreude: Bewegung macht es möglich!
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Antonelli über F1-Titel: „Das war der Wendepunkt!“
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Gallneukirchen-Torwart Lukas Kürnsteiner (li.) hielt das Remis fest.
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Pascal Dochnal und St. Magdalena wurden trotz 1:11 gefeiert. 
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1:11-Pleite mit Ansage
Gegner von Oedt dachte über Nicht-Antritt nach
Enns entschied früh den Hit in Ansfelden.
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Beide Teams feierten bis in den frühen Morgen
Micheldorf sollte trotz des letzten Platzes wohl gerettet sein
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Letzter Micheldorf
Schlusslicht: Trotzdem ist Liga-Dino unabsteigbar!
Das Duell Gurten gegen Oedt gibt’s nicht mehr.
Auch Salzburg kämpft:
Nicht nur wegen Oedt-Nein droht Klubnot in 3. Liga
Siezenheim-Trainer Felix Auinger
Aus Salzburger Liga
Regionalliga Nord handelt sich nächste Absage ein
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