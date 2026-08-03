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„Krone oder Kasperl“
Marek: Fürs WM-Viertelfinale
kam schon der Anruf vom ÖFB
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Marek: Fürs WM-Viertelfinale kam der Anruf vom ÖFB
Amaliendorf krönte sich in dieser Saison zum Herbstmeister.
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Nach dem freien Fall geht‘s wieder bergauf
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