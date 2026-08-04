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Am Ende trennten sich Austria Lustenau und Ried 1:1. 
Umkämpfte Partie
Aufsteiger Austria Lustenau
erobert Punkt gegen SV Ried
Am Ende trennten sich Austria Lustenau und Ried 1:1. 
Umkämpfte Partie
Aufsteiger Austria Lustenau holt Punkt gegen Ried
Der Überraschungscoup ist perfekt! Stefan Maierhofer übernimmt das Traineramt beim Kremser SC.
Rückkehr in die Wachau
„Major“ übernimmt! Maierhofer wird Krems-Trainer
Robin Voisine und seine Teamkollegen kommen dieser Tage ordentlich ins Schwitzen.
Ab an den Arlberg
Die Lustenauer Austria lässt die Gluthitze kalt
3. Liga Ost:
Gloggnitz bleibt vorne – wichtiger Sieg für FavAC!
3. Liga Ost:
Gloggnitzer souverän – Leobendorf patzt wieder!
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