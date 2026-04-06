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St. Pölten kassierte eine heftige Heimpleite gegen Juventus.
Champions League
St. Pöltens Frauen gegen
Juventus chancenlos
St. Pölten kassierte eine heftige Heimpleite gegen Juventus.
Champions League
St. Pöltens Frauen gegen Juventus chancenlos
Die in Oslo zu einem 2:2 gekommenen SKN-Frauen
Mit 2:2 bei Valerenga
St. Pölten schrieb erstmals in Champions League an
Die Austria-Frauen bleiben makellos und siegen auch im Cup gegen St. Pölten.
Weiterhin makellos
Austria-Frauen gegen St. Pölten im Cup siegreich
St. Pölten hat einen neuen Trainer.
Belgier übernimmt
St. Pöltens Frauen haben einen neuen Trainer
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Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
St. Pölten kassierte eine heftige Heimpleite gegen Juventus.
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