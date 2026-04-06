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Seedy Jatta traf zum 2:0 für Sturm Graz. 
Nach Mega-Patzer
Sturm gewinnt bei Rapid und
zieht in der Tabelle vorne weg
Drexler (li.) zieht gegen Havel den Kürzeren.
„Krone“-Noten
Die Joker machten für Salzburg den Unterschied
Hier im Video
Highlights: LASK feiert Heimerfolg über den WAC
Der LASK darf sich über einen Sieg gegen Wolfsberg freuen! 
Wichtige Punkte
Umkämpfte Partie! LASK schlägt tapfere Wolfsberger
FIFA-Boss Gianni Infantino
„Eine Ehre“
Kurios: FIFA-Präsident jetzt Libanon-Staatsbürger
Die Spieler von Red Bull Salzburg waren nach dem Spiel bedient. 
„Krone“-Noten
Salzburg-Duo enttäuschte auf ganzer Linie
Jamie Leweling erzielte das 1:0.
Deutsche Bundesliga
Stuttgart zuerst im Glück, dann sehr souverän
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Hier im Video
Highlights: LASK feiert Heimerfolg über den WAC
Der LASK darf sich über einen Sieg gegen Wolfsberg freuen! 
Wichtige Punkte
Umkämpfte Partie! LASK schlägt tapfere Wolfsberger
FIFA-Boss Gianni Infantino
„Eine Ehre“
Kurios: FIFA-Präsident jetzt Libanon-Staatsbürger
Die Spieler von Red Bull Salzburg waren nach dem Spiel bedient. 
„Krone“-Noten
Salzburg-Duo enttäuschte auf ganzer Linie
Jamie Leweling erzielte das 1:0.
Deutsche Bundesliga
Stuttgart zuerst im Glück, dann sehr souverän
Salzburg feierte einen verdienten Sieg.
Europa League
Salzburg besiegt Basel und wahrt Aufstiegschance
Sturm ging beim Debüt von Coach Ingolitsch in die Knie.
Pleite in Rotterdam
Sturm geknickt: „Waren nicht erwachsen genug“
Das war es! Die Ablöse von Jürgen Säumel als Sturm-Trainer ist offiziell.
Machtwort bei Sturm
Jetzt fix: Meistertrainer muss den Sessel räumen!
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