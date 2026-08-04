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Sieg bei der Premiere knapp verpasst: die Rapid-Frauenmannschaft.
Bundesliga
Rapid-Frauen verpassen
Sieg in historischem Match
Sieg bei der Premiere knapp verpasst: die Rapid-Frauenmannschaft.
Bundesliga
Rapid-Frauen verpassen Sieg in historischem Match
Christoph Monschein
Perfekter Vienna-Start
„Unglaublich!“ Erstes Tor nach fast zwei Jahren
So sehen Sieger aus …
2. Liga – 1. Runde
4:0! Vienna im Duell mit Sturm Graz II gnadenlos
Auf die Fans der Vienna wartet am Samstag im Testspiel gegen die Queens Park Rangers ein echter ...
Viennas Test-Kracher
„Ein Niveau, dem man nicht jeden Tag begegnet …“
Hotelchef Gerald Stoiser mit Sohn Patrick sowie Trainer Ferdl Feldhofer und Christian ...
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Auf Trainingslager
Wie ein Fendrich-Hit dem GAK Flügel verleihen soll
Youssouf Soukouna wechselt zur Vienna. 
Transfer-Coup
Vienna verpflichtet Angreifer aus Frankreich
Videos
Vincent Kompany musste den Übersetzer spielen.
Trainer hilft aus
Kurioser Kompany-Moment bei Bayern-PK in Südkorea
ÖFB-Boss im Talk
Wie geht‘s mit David Alaba weiter, Peter Schöttel?
Highlights vom Sieg
Video: Tor in Minute 89 lässt Salzburg ausflippen
Highlights im Video
Sturm Graz stolpert zum Auftakt gegen WSG Tirol
So sehen Sieger aus …
2. Liga – 1. Runde
4:0! Vienna im Duell mit Sturm Graz II gnadenlos
Auf die Fans der Vienna wartet am Samstag im Testspiel gegen die Queens Park Rangers ein echter ...
Viennas Test-Kracher
„Ein Niveau, dem man nicht jeden Tag begegnet …“
Hotelchef Gerald Stoiser mit Sohn Patrick sowie Trainer Ferdl Feldhofer und Christian ...
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Auf Trainingslager
Wie ein Fendrich-Hit dem GAK Flügel verleihen soll
Youssouf Soukouna wechselt zur Vienna. 
Transfer-Coup
Vienna verpflichtet Angreifer aus Frankreich
Kelechi Nnamdi (l.) wechselt zu Sturm Graz.
Verteidiger wechselt
Vizemeister Sturm holt Vienna-Profi nach Graz
Werden die Duelle von Meister FK Austria Wien und Vizemeister SKN St. Pölten in der Bundesliga ...
Frauen-Fußball
Bundesliga startet mit Hit Austria – St. Pölten
Ein dramatischer medizinischer Notfall im Fußballstudio im ORF-Zentrum in Wien überschattete die ...
Medizinischer Notfall
Das Herz! Schockszenen im ORF-Fußballstudio zur WM
Herbert „Dracula“ Prohaska
„Schneckerl“ topfit
Prohaska sorgt für Lacher: „I bin wie da Dracula!“
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