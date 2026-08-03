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Für den Vandanser Torhüter endete die Partie in Mäder mit einer Notoperation im ...
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Die Kicker des FC Nüziders durften bereits über den zweiten Saisonsieg gegen Leader Tisis ...
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