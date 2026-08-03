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Der BSK beim Aufwärmen vor dem Test gegen Liezen.
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Jetzt taucht Chaosverein
BSK plötzlich hier auf
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Patrick Reiter und der Bischofshofen Sportklub 1933 stehen unter Zeitdruck. 
BSK unter Zeitdruck
Reiter soll sein Glück in Stadt Salzburg suchen
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