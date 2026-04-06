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Die Salzburgerinnen haben den Einzug in die Meisterrunde geschafft.
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Historisch! Red Bull Salzburg in der Meisterrunde
Die Salzburgerinnen haben den Einzug in die Meisterrunde geschafft.
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Historisch! Red Bull Salzburg in der Meisterrunde
3. Liga West:
Lustenau im Aufwind – Wacker souverän unterwegs
3. Liga West:
Wacker marschiert unaufhaltsam Richtung Titel!
Immer ein Gefahrenherd: Rapid-Torschütze Matthias Seidl
Freistoß-Tor von Seidl
Rapid düpiert taumelnden Ex-Serien-Champ Salzburg!
Atalanta-Boss Luca Percassi rechnet mit dem BVB ab.
Wegen eines Transfers
Knallharte Abrechnung: „Göttliche Gerechtigkeit!“
Paul Koller (Mitte) ist der vierte Neuzugang bei Sturm.
Neuer für Sturm
Es ist fix: Ingolitsch holt Ex-Schützling
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Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
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Ousmane Dembele (2. von li.) erzielte ein Traumtor.
Fußballwelt staunt:
„Dieses Tor wird um die ganze Welt gehen!“
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