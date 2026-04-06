Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Oberascher und Chudoba (9) bejubelten das Straßwalchner Goldtor.
Salzburger Liga
Sieg und Trikot zum emotionalen Abschied
Oberascher und Chudoba (9) bejubelten das Straßwalchner Goldtor.
Salzburger Liga
Sieg und Trikot zum emotionalen Abschied
Letztes Spiel als Hallwang-Trainer: Damir Borozni.
Salzburger Liga
Ein Duell ganz im Zeichen der Trainer-Abschiede
Bürmoos ließ Schlusslicht Hallwang beim 3:0 keine Chance.
Salzburger Liga
Punkterekord für Bürmoos, Bramberg rettet Heimsieg
Trainer Bernhard Huber-Rieder übernimmt in Grünau.
Wie berichtet
Wals-Grünau hat die Trainersuche beendet
Eigentor zum Endstand: Daniel Weiß (rechts)
Salzburger Liga
Remis als Anfang der Abschiedstournee von Coach?
Müller (13) fixierte Halleins Heimsieg gegen Henndorf.
Salzburger Liga
Hallein übernachtet als Erster, Debüttor bei Gala
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Oberascher und Chudoba (9) bejubelten das Straßwalchner Goldtor.
Salzburger Liga
Sieg und Trikot zum emotionalen Abschied
Letztes Spiel als Hallwang-Trainer: Damir Borozni.
Salzburger Liga
Ein Duell ganz im Zeichen der Trainer-Abschiede
Bürmoos ließ Schlusslicht Hallwang beim 3:0 keine Chance.
Salzburger Liga
Punkterekord für Bürmoos, Bramberg rettet Heimsieg
Trainer Bernhard Huber-Rieder übernimmt in Grünau.
Wie berichtet
Wals-Grünau hat die Trainersuche beendet
Eigentor zum Endstand: Daniel Weiß (rechts)
Salzburger Liga
Remis als Anfang der Abschiedstournee von Coach?
Müller (13) fixierte Halleins Heimsieg gegen Henndorf.
Salzburger Liga
Hallein übernachtet als Erster, Debüttor bei Gala
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf