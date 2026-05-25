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Westligist Bischofshofen Sportklub 1933 steht vor einer unsicheren Zukunft. 
Verband entschied
Fix: BSK bekommt keine Zulassung für dritte Liga
Westligist Bischofshofen Sportklub 1933 steht vor einer unsicheren Zukunft. 
Verband entschied
Fix: BSK bekommt keine Zulassung für dritte Liga
Anthering freute sich vor vielen eigenen Fans über einen wichtigen Auswärtssieg.
„Jungs gehen voll mit“
Neun-Tore-Festival als Ansage im Abstiegskampf
Elias Atiabou (re.).
Haute vor Spiel ab
Topstürmer kommt mit blauem Auge davon
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