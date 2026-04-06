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Petrit Nika (re.) und Wals-Grünau sowie auch der FC Pinzgau warten noch auf den ersten Sieg ...
Regionalliga West
Zwei Teams laufen 2026 noch Sieg hinterher
3. Liga West:
Pinzgauer Traumtor – Kufsteiner Sensation in Kuchl
Phil Kunze (r.) und Wacker mühten sich lange erfolgslos ab.
Regionalliga West
Tor-Premiere rettete Wacker noch wichtigen Punkt
Philipp Zehentmayr sorgte für einen sehenswerten Treffer gegen Innsbruck.
Treffer des Jahres
67-Meter-Kracher: Volley-Tor aus eigener Hälfte!
Erzielte die Führung für den FC Pinzgau: Phillip Zehentmayr.
Mit Video
Traumtor ebnet Weg zur Sensation bei Wacker
FC Pinzgau-Trainer Adonis Spica.
Regionalliga West
Marschroute bei Krisenklub: „Einfach Spaß haben“
3. Liga West:
Lustenau im Aufwind – Wacker souverän unterwegs
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
3. Liga West:
Pinzgauer Traumtor – Kufsteiner Sensation in Kuchl
Phil Kunze (r.) und Wacker mühten sich lange erfolgslos ab.
Regionalliga West
Tor-Premiere rettete Wacker noch wichtigen Punkt
Philipp Zehentmayr sorgte für einen sehenswerten Treffer gegen Innsbruck.
Treffer des Jahres
67-Meter-Kracher: Volley-Tor aus eigener Hälfte!
Erzielte die Führung für den FC Pinzgau: Phillip Zehentmayr.
Mit Video
Traumtor ebnet Weg zur Sensation bei Wacker
FC Pinzgau-Trainer Adonis Spica.
Regionalliga West
Marschroute bei Krisenklub: „Einfach Spaß haben“
3. Liga West:
Lustenau im Aufwind – Wacker souverän unterwegs
Nächste Niederlage für Felix Adjei (re.) und den FC Pinzgau.
FC Pinzgau-Debakel
„Diese Leistung war nicht gut genug!“
Mirnes Kahrimanovic (li.) traf erneut beim Sieg von Bischofshofen.
3:1 in Altach
Blitzstart ebnete Bischofshofen Weg zum Sieg
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